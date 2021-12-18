زلزال يضرب جنوب اليونان

ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر مناطق بجنوب اليونان اليوم السبت، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني إن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.

يذكر أن أيونان شهدت على مدار الأشهر الماضية عدة زلال، حيث ضرب زلزال بقوة 4,4 درجة على مقياس ريختر، جنوب جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط في نهاية الشهر الماضي، حسبما أفادت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) اليوم السبت.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن “آفاد” قولها إن الزلزال وقع في الساعة 08,14 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 6,15 كم.

وكانت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر قد ضربت العاصمة اليونانية أثينا في شهر أكتوبر ، تلتها عدة هزات ارتدادية شعر بها السكان.

وذكر مركز الزلازل بجامعة أثينا أن مركز الهزة على عمق 6.0 كيلومترات وعلى بعد 7.9 كيلومترات شمال غرب أثينا.

ووقعت الهزة في الساعة 15.52، من عصر اليوم الاثنين، حيث شعر سكان الضواحي الشمالية للعاصمة اليونانية بهزات ارتدادية قوية وقصيرة.