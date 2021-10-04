زلزال يضرب جنوب غرب إيران بقوة 5.7 درجة

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الاثنين، مقاطعة في المنطقة الحدودية بين محافظتي ”جهار محال وبختياري“ وخوزستان جنوب غرب إيران، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي في جامعة طهران.

وقال المركز في بيان، إن ”الزلزال كان بقوة 5.7 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات، هز حدود محافظتي جهار محال وبختياري وخوزستان بالقرب من تشلغرد“.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أنه “ تم احصاء بعض الإصابات في صفوف المواطنين، تقدر بـ 7 إصابات في (شهركرد) جراء فرارهم بعد وقوع الزلزال“.

وعن حجم الخسائر والأضرار التي خلفها هذا الزلزال، قال رئيس منظمة الإنقاذ والإغاثة في الهلال الأحمر الإيراني، مهدي ولي بور، إنه ”تم الإبلاغ عن أضرار في 20 قرية حتى الآن، ولم ترد أنباء عن وقوع حالات وفيات حتى الآن، وننتظر تقارير إضافية من فرق التقييم التابعة للهلال الأحمر“.

وأضاف ،ولي بور، في حديث للتلفزيون الإيراني أنه ”تم تنبيه جميع المحافظات ووكالات الإغاثة والعمليات في المحافظات المجاورة، وهي (أصفهان ولرستان وكهكيلو وبوير أحمد)، بضرورة أن يكونوا على أهبة الاستعداد، لتقديم المساعدة في الوقت اللازم“.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أنه ”سيتم إرسال 7 فرق أرضية وفريق جوي إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في محافظة خوزستان وجهار محال وبختياري“.

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسة واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.