زلزال يضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال شدته ثماني درجات شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الأربعاء، مما استدعى إصدار اليابان والمركز الأمريكي للتحذير من التسونامي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومترا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تتوقع وصول تسونامي بارتفاع متر إلى كثير من المناطق الساحلية بدءا من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش تقريبا.

كما أصدر المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي تحذيرا من “موجات تسونامي خطيرة” خلال الساعات الثلاث القادمة على طول بعض سواحل روسيا واليابان.