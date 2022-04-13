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زلزال يضرب ولاية "موغلا" غربي تركيا

14 - أبريل - 2022
مؤشر قياس زلزال

مؤشر قياس زلزال

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أفادت وسائل إعلام تركية بأن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، الأربعاء، ضرب ولاية “موغلا” غربي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22,35 بالتوقيت المحلي (19,35 بتوقيت جرينتش)، ومركزه بحر “إيجه” قبالة سواحل قضاء “داتشا” التابع للولاية، وعلى عمق 50.5 كم،

ولم يصدر أي بيان عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جرّاء الزلزال.

ويأتي هذا الزلزال غداة هزة أرضية بقوة 3.9 درجة ضربت ولاية “قيصري” وسط البلاد، وبعد يوم من هزة ضربت البحر الأسود قبالة السواحل التركية وبلغت قوتها 4.9 درجة وشعرت بها إسطنبول والعديد من الولايات الأخرى في البلاد.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

كما وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 1034 آخرين.

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