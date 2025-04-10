زلزال يهز سلاح الجو الإٍسرائيلي!

في خطوة غير مسبوقة داخل سلاح الجو الإسرائيلي، وسط انقسام داخلي كبير بين ارتفاع عدد الأصوات التي تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، وإعاد المحتطفين من داخل القطاع، وذلك ئبعد اتفاق وقف اطلاق النار الهش الذي لم يستمر أكثر من شهرين، بعد رفض الجانب الإسرائيلي الانتقال إلى المرحلة الثانية من تطبيقه تحت دعم أميركي.

وبالعودة إلى المستجدات داخل سلاح الجو الإسرائيلي، أعلنت وسائل إعلام إسرائلية ان عشرات جنود وضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يطالبون بوقف الحرب على غزة مقابل إعادة كافة الأسرى الإسرائيليين ويؤكدون بأن الحرب تُدار حاليًا وفق مصالح سياسية شخصية.

فيما قالت يديعوت أحرونوت عن نائب رئيس الكنيست، ان معارضة جنود الاحتياط قرارات الحكومة هي بمثابة تمرد ضد إسرائيل.

كما ونقلت يسرائيل هيوم عن قائد سلاح الجو، انها ستفصل جنود الاحتياط النشطين الموقعين على عريضة تطالب بإعادة المختطفين من غزة.

من زاوية آخرى نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش، ان توقيع جنود احتياط نشطين في سلاح الجو عريضة احتجاج أمر خطير.

هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية، ان رئيس الأركان صدق على قرار فصل جنود احتياط نشطين وقعوا عريضة احتجاج بشأن غزة، وان معظم موقعي عريضة الاحتجاج ليسوا أعضاء في خدمة الاحتياط النشطة.

كما وان توقيع جنود احتياط نشطين في سلاح الجو عريضة احتجاج أمر خطير ولا يمكن لشخص في قاعدة عسكرية توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة