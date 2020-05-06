زلزال بقوة 6،9 درجة في بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم

زلزال
زلزال

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع في بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 117 كيلومترا، وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال مبدئيا بنحو 6.8 درجة.

وأفادت الهيئة المسؤولة عن توفير البيانات عن تسونامي في إندونيسيا إن قوة الزلزال لم تسبب موجات مد عاتية (تسونامي) تؤثر على منطقة المحيط الهندي.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى “حلقة النار” في المحيط الهادي التي تهزها الزلازل من وقت لآخر وتصحبها أحيانا موجات مد عاتية.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
شاهد أيضاً

بومبيو: أدلة ملموسة تؤكد أن فيروس كورونا المستجد جاء من مختبر صيني

ارتفاع حاد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا

انتحار رجل الأعمال الروسي الملياردير دميتري بوسوف وسط أسباب مجهولة

“الصحة العالمية”: من غير الممكن العودة إلى العمل كالسابق رغم تراجع…

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×