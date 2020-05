زلزال بقوة 6،9 درجة في بحر باندا قبالة إندونيسيا اليوم

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 117 كيلومترا، وحددت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال مبدئيا بنحو 6.8 درجة.

وأفادت الهيئة المسؤولة عن توفير البيانات عن تسونامي في إندونيسيا إن قوة الزلزال لم تسبب موجات مد عاتية (تسونامي) تؤثر على منطقة المحيط الهندي.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى “حلقة النار” في المحيط الهادي التي تهزها الزلازل من وقت لآخر وتصحبها أحيانا موجات مد عاتية.

Banda sea M6.8 earthquake appears to be fairly deep, so likelihood of a large tsunami would be small. From preliminary source information, could be due to distortions in the subducting slab. https://t.co/orlInjT5hb pic.twitter.com/LuCXP7nY0Z

— Jascha Polet (@CPPGeophysics) May 6, 2020