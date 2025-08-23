زوبعة من الجدل بإسرائيل.. والسبب تصريح لترامب عن عدد "الأسرى الأحياء"

مقاتلو حماس يطلقون سراح الرهائن المحتجزين في غزة أور ليفي وإلياهو شرابي وأوحاد بن عامي، في دير البلح وسط قطاع غزة، 8 فبراير/شباط 2025. رويترز

أحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب زوبعة جدل في إسرائيل، الجمعة، حين كشف عن عدد الأسرى الأحياء الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وصرح ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن “عدد الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون على قيد الحياة لدى حماس “على الأرجح” أقل من 20، من أصل 50 أسيرا تحتجزهم الحركة”، لافتاً إلى أن “أسيرين آخرين ربما فقدا حياتهما” في غزة.

وأردف ترامب أنه توقع أن تبدأ حماس برفض الصفقات عندما انخفض العدد إلى 20 أسيرا، وقال إن “الحركة لا تعرض الآن سوى 10 أسرى مقابل أي اتفاق”.

ونسب ترامب الفضل لنفسه في إطلاق سراح الأسرى الآخرين، بينما أكد أن عائلاتهم “لا تعارض خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة”.

وقال ترامب للصحفيين: “يجب أن ينتهي هذا الوضع. إنه ابتزاز ويجب أن ينتهي. الأسرى سيكونون أكثر أمانا إذا سارعت إسرائيل إلى احتلال كامل للقطاع”.

وذكر ترامب أن: “حماس تعلم أنه إذا سلمتهم (الأسرى) فربما تكون هذه نهاية حياتهم”.

من جانبه نفى منسق شؤون الأسرى الإسرائيلي العسكري المتقاعد غال هيرش، في رد مباشر على ترامب، أن يكون لدى إسرائيل أي معلومة تشير إلى مقتل المزيد من الأسرى لدى حماس.

وأوضح أنه، “على حد علم إسرائيل يوجد 20 أسيرا على قيد الحياة”، منوها إلى أن “حالة اثنين منهم مثيرة للقلق الشديد، و28 منهم توفوا”.

وبدوره رد منتدى الأسرى الإسرائيليين على تصريحات ترامب، قائلا في بيان: “إذا كان وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي لا يكلف نفسه عناء التحدث مع عائلات الأسرى أو مقابلتهم، يعلم شيئا مختلفا، فكان عليه إطلاع العائلات أولا”.

واعتبر المنتدى أن “كل أسير من الأسرى الخمسين يمثل عالما بأكمله. واجبنا المقدس هو منع التضحية بهم وإعادتهم جميعا إلى ديارهم”.

وفي الأثناء قالت مصادر إسرائيلية، الجمعة، إن مشاورات بدأت بشأن تنسيق موعد ومكان استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وسط تقديرات بانطلاقها خلال الأيام القريبة.

ونقلت “القناة 12″ الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” لكنها لم تسمها، أن الوسطاء أجروا اتصالات مع إسرائيل وحركة حماس لتنسيق الجولة المقبلة من المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي الذي قاد المحادثات الأخيرة في الدوحة، سيتولى إدارة المباحثات مجدداً، مع ترجيحات بأن تُعقد في موقع جديد لم يُعلن عنه.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين للمضي في إبرام صفقة تضمن الإفراج عن ذويهم، بينما أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح الأسرى بالتوازي مع المضي بخطة احتلال قطاع غزة.