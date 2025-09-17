زوجة معارض روسي راحل: فحوص أجنبية أظهرت تسميم نافالني

قالت يوليا نافالنايا أرملة زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني إن اختبارات‭‭‭ ‬‬‬وفحوصا معملية أجنبية على عينات بيولوجية تم الحصول عليها من جثمان زوجها أظهرت تعرضه للتسميم.

وتوفي نافالني (47 عاما) فجأة في 16 فبراير شباط 2024 في سجن روسي، مما حرم المعارضة من زعيمها قوي الشخصية الذي كان يحظى بشعبية كبيرة.

واتهمت يوليا روسيا مرارا بقتله، وهو اتهام يرفضه الكرملين ويصفه بأنه هراء.

ونشرت يوليا مقطعا مصورا على منصة إكس قالت فيه إن عينات من جثمان نافالني تم تهريبها إلى الخارج في 2024 وأن مختبرين قاما بفحص العينات.

وأضافت “توصل المختبران في بلدين مختلفين إلى نفس النتيجة: أليكسي قُتل. وبشكل أكثر تحديدا، تم تسميمه”.

وطالبت المختبرين بنشر النتائج التي تكشف ما وصفتها بأنها “حقيقة مزعجة”. ولم تحدد نوع السم الذي ظهر في تلك الفحوص.

وفي العام الماضي، نفت يوليا معلومات من محققين روس تفيد بأن نافالني توفي بسبب “مجموعة من الأمراض”.

وخلصت أجهزة مخابرات أمريكية، وفقا لما نشرته وكالة أسوشيتد برس وصحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يأمر بقتل نافالني.