زيادة أسعار المنتجين في أمريكا في يوليو مع صعود تكلفة الخدمات والبضائع

زادت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو تموز وسط ارتفاع في تكاليف الخدمات والبضائع، مما يشير إلى زيادة أوسع في التضخم في الأشهر المقبلة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز 0.9 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغير في يونيو حزيران.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 بالمئة.

وارتفعت أسعار الخدمات 1.1 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ مارس آذار 2022، وذلك وسط زيادات قوية في تجارة الآلات والمعدات بالجملة، وتكاليف إدارة المحافظ، والفنادق والنُزُل، والشحن البري.

وصعدت أسعار البضائع 0.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني. وحدثت زيادات قوية في أسعار الخضراوات واللحوم والبيض.

وخلال الاثني عشر شهرا حتى نهاية يوليو تموز، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 3.3 بالمئة بعد ارتفاعه 2.4 بالمئة في يونيو حزيران. ولم تحدث الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى تأثير محدود حتى الآن، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين يدعم توقعات خبراء الاقتصاد بأن تؤدي الرسوم على الواردات إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.

وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المستهلكين في يوليو تموز على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الخدمات، مثل طب الأسنان وتذاكر الطيران، تسبب في ارتفاع مقياس للتضخم الأساسي ليسجل أكبر صعود في ستة أشهر.

وفي حين تتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، فإن ارتفاع التضخم في الخدمات والتوقعات المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع مما أثار شكوك بعض خبراء الاقتصاد بشأن استئناف التيسير النقدي في غياب تدهور سوق العمل.

وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 و4.50 بالمئة الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر كانون الأول.