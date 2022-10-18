زيادة إمدادات أميركا وتراجع الطلب الصيني يدفعان بالنفط هبوطًا

انخفضت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة في تعاملات متقلبة بفعل مخاوف من زيادة الإمدادت الأميركية، وسط تباطؤ اقتصادي إلى جانب انخفاض الطلب الصيني على الوقود.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.37 دولار، أي 3.6 بالمئة إلى 89.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:29 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.12 دولار بنسبة 3.7 بالمئة إلى 82.34 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بما يزيد على دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

وأرجأت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى أجل غير مسمى إصدار المؤشرات الاقتصادية التي كان من المقرر نشرها اليوم الثلاثاء، مما أعطى مؤشرًا للسوق على أن الطلب على الوقود منخفض بشكل كبير في المنطقة.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب تقارير أفادت بأن الحكومة الأميركية ستستمر في السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.

في السياق، قالت مصادر لرويتر إن إدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” تخطّط لبيع شحنات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في محاولة لتهدئة أسعار الوقود قبل انتخابات الكونغرس الشهر المقبل.

وبالنسبة للمعروض، أظهر استطلاع أولي لرويترز أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي، وتفيد التقديرات بأنها زادت 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الأول.