زيادة إنفاق المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في أغسطس

زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر قليلا من المتوقع في أغسطس آب، مما يحافظ على قوة الاقتصاد في الربع الثالث في وقت يواصل فيه التضخم الارتفاع بوتيرة معتدلة.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.6 بالمئة في الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو تموز.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة بعد زيادة مماثلة في يوليو تموز.

وتستمر زيادة الإنفاق رغم تباطؤ ملحوظ في سوق العمل الذي اتسم بتباطؤ نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويعود السبب في تلك الزيادة إلى الأسر ذات الدخل المرتفع، إذ يعزز سوق الأسهم القوي وأسعار المنازل التي لا تزال مرتفعة ثرواتها.

وأظهرت بيانات الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر أن ثروة الأسر قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 176.3 تريليون دولار في الربع الثاني.

ولكن الأسر ذات الدخل المحدود لا تزال تعاني، إذ تتحمل جزءا كبيرا من عبء ارتفاع أسعار السلع الناتج عن الرسوم الجمركية على الواردات.