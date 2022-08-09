الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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زيادة تدفقات الغاز المتجه شرقا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا

منذ 4 دقائق
أوروبا تحاول الاستقلال عن الغاز الروسي

أوروبا تحاول الاستقلال عن الغاز الروسي

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ارتفعت تدفقات الغاز المتجهة شرقا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا إلى بولندا من ألمانيا بشكل كبير اليوم الثلاثاء بينما ظلت التدفقات الفعلية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا ثابتة.

وأظهرت بيانات من مشغل خط الأنابيب جاسكيد أن تدفقات الخروج عند نقطة قياس مالنو على الحدود الألمانية بلغت 4433549 كيلوواط/ساعة صباح اليوم الثلاثاء، بزيادة من 2926828 كيلوواط/ساعة في منتصف الليل.

وبلغت التدفقات الفعلية، أي من المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك، عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ما مقداره 14421508 كيلوواط/ساعة في الفترة من 0600-0700 بتوقيت جرينتش، دون تغيير عن اليوم السابق.

وتخفض روسيا التدفقات عبر خط الأنابيب إلى 20 بالمئة فقط من طاقته، قائلة إن السبب في ذلك هو إجراء أعمال صيانة.

وقالت شركة جازبروم الروسية إنها بصدد شحن 42.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الثلاثاء بارتفاع طفيف من 41.8 مليون متر مكعب أمس الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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