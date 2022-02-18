الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيادة حادة في وتيرة القصف الاوكراني على دونباس يزيد قلق موسكو

18 - فبراير - 2022

جنود من أوكرانيا في موقع حدودي متقدم مع روسيا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة للغاية من التقارير التي تتحدث عن زيادة حادة في وتيرة القصف الاوكراني على دونباس.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، اليوم الجمعة: “فيما يتعلق بالوضع على خط التماس في دونباس، نشعر بقلق شديد إزاء التقارير الأخيرة الواردة بالأمس وأول أمس، بشأن الزيادة الحادة في القصف (الأوكراني) باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك”.

وفي وقت سابق أعلن ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية قصفت عددا من المواقع المحاذية لمناطق سكنية.

ودعت روسيا باستمرار حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بالضغط على السلطات في كييف من أجل تطبيق اتفاقات مينسك، ووقف ضخ الأسلحة التي تشجع كييف على استخدام القوة العسكرية بدل الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة في دونباس المندلعة من سنوات.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من جيش صربيا
    التوتر مستمر.. مناورات صربية في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو
    مظاهرة احتجاجاية على الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم شينجيانغ الصيني
    عنف جنسي وتعذيب.. تقرير أممي يتهم الصين بانتهاكات ضد مسلمي "شينجيانغ"
    الناقلة (أفينيتي في)
    قناة السويس تنجو من أزمة جنوح جديدة لسفينة (أفينيتي في)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!