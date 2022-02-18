زيادة حادة في وتيرة القصف الاوكراني على دونباس يزيد قلق موسكو

جنود من أوكرانيا في موقع حدودي متقدم مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة للغاية من التقارير التي تتحدث عن زيادة حادة في وتيرة القصف الاوكراني على دونباس.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، اليوم الجمعة: “فيما يتعلق بالوضع على خط التماس في دونباس، نشعر بقلق شديد إزاء التقارير الأخيرة الواردة بالأمس وأول أمس، بشأن الزيادة الحادة في القصف (الأوكراني) باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك”.

وفي وقت سابق أعلن ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، أن القوات الأوكرانية قصفت عددا من المواقع المحاذية لمناطق سكنية.

ودعت روسيا باستمرار حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بالضغط على السلطات في كييف من أجل تطبيق اتفاقات مينسك، ووقف ضخ الأسلحة التي تشجع كييف على استخدام القوة العسكرية بدل الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة في دونباس المندلعة من سنوات.