زيادة رسوم العبور في قناة السويس بنسبة 15% خلال عام 2023

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع (السبت 17-9-2022) إن مصر قررت زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بقناة السويس بنسبة 15 بالمئة خلال عام 2023.

وأضاف أن رسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية ستزيد بنسبة 10 بالمئة.

وسيبدأ تطبيق الزيادة اعتبار من أول يناير كانون الثاني 2023.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة.

وتعليقاً على أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة، أوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم، مُستدلاً بذلك على ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88 في المائة على متوسط عام 2021. وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11 في المائة عن متوسط عام 2021.

ونقل بيان هيئة قناة السويس عن الفريق ربيع: تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عدة عوامل، أبرزها متوسط أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن.

كما أشار إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوي الـ90 دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولاراً/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى.