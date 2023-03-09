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زيادة طلب الهند على الوقود بأكثر من 5% على أساس سنوي

منذ 8 دقائق
علم الهند

علم الهند

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أظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة النفط الهندية الخميس أن طلب الهند على الوقود زاد بأكثر من خمسة بالمئة على أساس سنوي في فبراير\شباط، لكنه سجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر\تشرين الأول.

وبلغ استهلاك الوقود، وهو من المؤشرات على طلب النفط، 18.49 مليون طن.

وزادت مبيعات البنزين 8.9 بالمئة إلى 2.8 مليون طن، وتقلصت مبيعات غاز الطهي، أو غاز البترول المسال، 0.1 بالمئة إلى 2.39 مليون طن.

وأظهرت بيانات أولية لمبيعات الوقود في الأول من مارس\آذار أن مبيعات زيت الغاز والبنزين ارتفعت في فبراير\شباط مقارنة بيناير كانون الثاني، ما يشير إلى نمو في النشاط الصناعي.

وقفزت مبيعات القار المستخدم في تمهيد الطرق 21.5 بالمئة على أساس شهري، فيما انخفض استخدام زيت الوقود بما يزيد قليلا عن خمسة بالمئة في فبراير\شباط بالمقارنة بيناير\كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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