الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيادة واضحة في العجز.. الحكومة الإسرائيلية تجري تعديلات في ميزانيتها

منذ ساعة واحدة
الشيكل الإسرائيلي

الشيكل الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط وزارة المالية لتعديل ميزانية الدولة في سياق التعامل مع الحرب المستمرة على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في إسرائيل أمس الثلاثاء عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية. وأضاف البيان -بدون الخوض في التفاصيل- أن ميزانية الحرب تتضمن “زيادة حجم العجز‭”‬.

وأفاد البيان أن رئيس الوزراء ووزير المالية اتفقا على عرض الموازنة على الحكومة والبرلمان الإسرائيليين “في أسرع وقت ممكن”، مضيفا أن الحد من “البيروقراطية والمعوقات” كان هدفا مهما لميزانية الحرب المعدلة.

ومن المتوقع أن تتكلف حرب إسرائيل مع حماس مليارات الدولارات، وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره نحو 23 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب ارتفاع نفقات تمويل الحرب.

ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل الاثنين أنها استدانت نحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

    المزيد من أخبار العالم

    ريشي سوناك
    ضربة ساحقة لسوناك.. المحكمة العليا في بريطانيا ترفض ترحيل مهاجرين إلى رواندا
    قوات إسرائيلية داخل مستشفى الشفاء (رويترز)
    غزة تحت النار
    المرصد الأورومتوسطي: جيش الإحتلال حول مجمع الشفاء إلى مركز للاعتقال والتعذيب
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    الجنود الإسرائيليون يعانون.. ماذا تفعل قذائف القسام بعيونهم!؟

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تنشر مقطع لمجندة إسرائيلية قُتلت في قصف على غزة
    فيلق القدس
    غزة تحت النار
    أحرجتهم القسام.. فماذا سيفعل المحور؟