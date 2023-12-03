زيارات متبادلة لسجناء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قالت وكالة الإعلام الروسية الأحد إن مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا وأمين مظالم حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس يعتزمان إجراء عدة زيارات بالتبادل لسجناء الحرب من الجانبين.

ونقلت الوكالة عن موسكالكوفا قولها “الجنود الروس ستتم زيارتهم في الجانب الأوكراني وكذلك الجنود الأوكرانيون في الجانب الروسي. سيكون هناك عدد من هذه الزيارات، لدينا برنامج”.

وفي آحر التطورات قالت القوات الجوية الأوكرانية الأحد إن روسيا أطلقت 12 طائرة مسيرة وصاروخا من طراز كروز على أوكرانيا خلال الليل وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 10 طائرات قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأضافت القوات الجوية أن صاروخ كروز لم يتم تدميره لكنه لم يصل إلى هدفه دون الخوض في التفاصيل. ولم تذكر ما حدث للطائرتين المسيرتين اللتين لم يتم تدميرهما.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من تقرير القوات الجوية من مصادر مستقلة. ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا.

وقالت القوات الجوية إن الطائرات المسيرة وهي من طراز شاهد الإيرانية الصنع كانت متجهة نحو شمال غرب أوكرانيا وسقط معظمها في منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء الحطام المتساقط أو الطائرات التي لم يتم تدميرها.