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"زيارة خاطفة".. جونسون ينوي السفر إلى أوكرانيا

21 - مارس - 2022
بوريس جونسون

بوريس جونسون

"ديلي ميل"
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عبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن رغبته القيام برحلة خاطفة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في دعم وتضامن مع المقاومة التي تخوضها القوات الأوكرانية والشعبية إجمالا ضد القوات الروسية، بحسب ما ذكرت وسيلة إعلامية واحدة فقط، هي صحيفة “ديلي ميل” المحلية صباح اليوم الاثنين.

قالت الصحيفة، إن جونسون طلب من مسؤولين في حكومته تقييم الجدوى من الزيارة المخطط أن يجري خلالها محادثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فيما لو تمت. إلا أن لدى مسؤولين أمنيين في الحكومة قلقاً من فكرة سفره إلى “منطقة حرب” سبق للإيطالي Filippo Grandi المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن قال أمس الأحد، إن 10 ملايين فروا منها.

ثم صرح مصدر حكومي، لم تذكر الصحيفة اسمه، بأن جونسون “ينوي الذهاب” إذا كان ذلك عمليا، مضيفا “وإذا وضعت جانبا المخاوف الأمنية، وهي كبيرة، فيبقى السؤال عما يمكنك تحقيقه من الزيارة الشخصية، أو أنها مجرد تضامن، وما إذا كان ذلك الهدف كافيا بحد ذاته” على حد ما نقلت الصحيفة.

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