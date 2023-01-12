زيارة ذات طابع "عسكري" لجنرال روسي كبير إلى روسيا البيضاء

قالت وزارة دفاع روسيا البيضاء إن وفدا برئاسة قائد القوات البرية الروسية أوليج ساليكوف زار البلاد (الخميس 12-1-2023) لتفقد الاستعداد القتالي لقوة مشتركة تتمركز هناك.

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من تعيين ساليكوف كأحد نواب قادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أحدث سلسلة من التعديلات في القيادة.

وعززت روسيا وحليفتها المقربة روسيا البيضاء قواتهما العسكرية المشتركة في روسيا البيضاء ويعتزمان إجراء مناورات جوية مشتركة هناك بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وتشكل المناورات جزءا من تحرك دفع أوكرانيا إلى التحذير من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول استخدام روسيا البيضاء لشن غزو بري جديد لأوكرانيا من جهة الشمال.

وسمح ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء لبوتين باستخدام بلاده لتكون واحدة من نقاط انطلاق غزو أوكرانيا في فبراير شباط الماضي، عندما أخفقت القوات الروسية في محاولة للاستيلاء على العاصمة كييف.

ويقول محللون عسكريون إن روسيا استخدمت أيضا منشآت روسيا البيضاء لتدريب الجنود الذين تم استدعاؤهم في سبتمبر أيلول الماضي لتعزيز القوات الروسية في أوكرانيا.

لكن روسيا البيضاء لم ترسل قواتها إلى أوكرانيا لدعم “العملية العسكرية الخاصة” لروسيا هناك.