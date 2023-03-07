الثلاثاء 15 شعبان 1444 ﻫ - 7 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق

منذ ساعتين
وزير الدفاع الأمريكي- رويترز

وزير الدفاع الأمريكي- رويترز

A A A
طباعة المقال

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العراق، الثلاثاء، في زيارة غير معلنة قال مسؤول إنها تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري هناك بعد نحو 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن اسمه “ما سيسمعه (العراقيون) منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق”.

كان أوستن آخر قائد عام للقوات الأمريكية في العراق بعد غزو عام 2003.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤشر الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة قبيل بدء شهادة رئيس المركزي الأمريكي
علم اليابان
"اليابان ستختفي".. تحذير من نزيف نقص المواليد
يائير لابيد
لابيد يدين هجمات ميليشيات سموتريش وبن غفير على الفلسطينيين

الأكثر قراءة

لحظة قيام سيارة بصدم فتاتَيْن
بالفيديو.. مشهد مروّع للحظة صدم فتاتَيْن في بعلبك
الضاحية الجنوبية
اشتباك مسلّح وإطلاق قذيفتَيْ "B7".. ماذا حصل في الضاحية؟
نادين نجيم وميسي
بالفيديو والصوَر.. هديّة خاصّة من ميسي لنادين نجيم