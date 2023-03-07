زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العراق، الثلاثاء، في زيارة غير معلنة قال مسؤول إنها تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري هناك بعد نحو 20 عاما من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن اسمه “ما سيسمعه (العراقيون) منه هو تعهد بالحفاظ على وجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية. الولايات المتحدة مهتمة بقدر كبير بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق”.

كان أوستن آخر قائد عام للقوات الأمريكية في العراق بعد غزو عام 2003.