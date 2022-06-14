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زيارة ماكرون لأوكرانيا على طاولة البحث.. ماذا كشفت الحكومة الفرنسية؟

منذ 5 دقائق
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كشفت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا جريجوار أن الزيارة المحتملة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الأوكرانية كييف هي واحدة من “عدة خيارات” مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي، على الرغم من عدم اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وذكرت صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية في وقت سابق من الشهر الحالي إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيسافر إلى كييف يوم الخميس برفقة ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وسعى ماكرون لمواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الحرب، لكن هذا الموقف تعرض لانتقادات من بعض الشركاء في شرق أوروبا ودول البلطيق في أوروبا لأنهم يرون أنه يقوض جهود دفع بوتين إلى طاولة المفاوضات.

    المصدر :
  • رويترز

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