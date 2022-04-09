زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر.. واتفاقية الغاز على سلم الأولويات

يزور رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الجزائر يوم الاثنين للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز وفق ما كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز.

وتأتي زيارة دراجي في الوقت الذي تكثف فيه روما جهودها لاستكشاف مصادر بديلة عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال مصدر حكومي إن دراجي سيصطحب معه وفدا من المتوقع أن يضم رئيس مجموعة إيني الإيطالية للطاقة ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو تشينجولاني.

وتحصل إيطاليا على نحو 40 في المئة مما تستورده من الغاز من روسيا وسارعت لتنويع مصادرها من إمدادات الطاقة مع تصاعد النزاع في أوكرانيا.

وقال تشينجولاني الأسبوع الماضي إن إيطاليا تجري محادثات مع سبع دول لتأمين حصولها على كميات أكبر من الغاز وإن بعض المحادثات “في مرحلة متطورة للغاية”.

وزار دي مايو وكلوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لإيني الجزائر في الأسابيع الأخيرة لمناقشة تعزيز العلاقات في مجال الطاقة.

وتعتبر إيطاليا الوجهة الأولى للصادرات الجزائرية (نفط وغاز)، التي بلغت نحو 3.5 مليارات دولار عام 2020.

كما تمثل إيطاليا أحد أبرز الممونين للجزائر، حيث بلغت وارداتها من هذا البلد الأوربي نحو 2.42 مليار دولار في 2020.