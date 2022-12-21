زيارة مرتقبة لزيلينسكي إلى واشنطن للقاء بايدن وقادة الكونغرس

قال مصدر مطلع (الثلاثاء 20-12-2022) إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يسافر إلى واشنطن ويزور مبنى الكابيتول الأربعاء، على الرغم من عدم تأكيد الزيارة بعد وقد تؤدي مخاوف أمنية إلى تغيير الخطط.

وكان موقع بانشبول نيوز الإخباري أول من أورد نبأ الرحلة المحتملة، والتي ستكون أول رحلة لزيلينسكي خارج أوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجومها على البلاد في 24 فبراير شباط.

ومن المتوقع أن يجتمع زيلينسكي مع قادة الكونغرس وكبار مسؤولي الأمن القومي في الحزبين الديمقراطي والجمهوري وقد يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، حسبما ذكر موقع بانشبول نيوز في وقت سابق.

وقام زيلينسكي برحلة مفاجئة إلى القوات في مدينة باخموت الواقعة على خط المواجهة في الشرق، مما يلقي الضوء على محاولات روسيا المتعثرة ولكن المستمرة للاستيلاء عليها.

وفي خطاب مصور مساء الثلاثاء، أشار زيلينسكي إلى رحلته إلى “حصن باخموت” في دونيتسك، إحدى المقاطعات التي أعلنت روسيا استيلائها عليها في سبتمبر أيلول رغم رفض معظم الدول ذلك باعتباره احتلالا غير قانوني.

وكانت آخر مرة غادر فيها زيلينسكي أوكرانيا لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن في 19 فبراير شباط، وفقا لجدول أعماله الرسمي. ولم يرد المتحدث باسمه حتى الآن على رسالة مكتوبة تطلب تأكيد الأنباء.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه ستكون هناك جلسة للكونجرس مساء الأربعاء سيكون لها “تركيز خاص للغاية على الديمقراطية”.

ولم توضح تصريحات بيلوسي، التي جاءت في رسالة، طبيعة الجلسة. ولم يرد مكتبها بعد على طلب للتعليق على زيارة زيلينسكي المزمعة.