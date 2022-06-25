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زيارة مرتقبة لوزيرة الخزانة الأميركية إلى سيؤول لبحث عقوبات على بيونغ يانغ

منذ 14 دقيقة
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

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ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر مطّلعة، الجمعة، أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين ستزور كوريا الجنوبية خلال الشعر القادم لبحث عقوبات مرجحة ضد كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.

وأشارت المصادر إلى أن النقاشات ستتطرق أيضا إلى معدلات التضخم المتزايدة.

ومن المتوقع أن تزوير يلين سيول وتلتقي بالمسؤولين الكوريين الجنوبيين كجزء من جولة عبر آسيا للمشاركة في اجتماع مع مسؤولين في اقتصادات مجموعة العشرين.

ورفض متحدث باسم الخزانة الأميركية طلب تعليق لرويترز.

وقبل أيام، خاض زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سلسلة اجتماعات رئيسية للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغيانغ تجربة نووية وشيكة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية.

ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يُعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن “الاختبار يمكن أن يجرى “في أي وقت” وأن “كيم سيقرر الموعد”.

ولكن مسؤولا في المكتب الرئاسي في سول قال يوم الأربعاء إنه يعتقد أن بيونغيانغ قد تؤجل ما قد تكون تجربتها النووية السابعة في ضوء فعاليات سياسية تجرى بالصين والموقف بالنسبة لانتشار كوفيد-19 في البلاد.

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