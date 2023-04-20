زيارة مفاجئة.. ستولتنبرغ يصل أوكرانيا للمرة الأولى منذ الغزو الروسي

زار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ كييف (الخميس 20-4-2023) للمرة الأولى منذ الغزو الروسي وأبدى دعم التحالف العسكري لأوكرانيا مع استعدادها لشن هجوم مضاد.

واستهل ستولتنبرغ زيارته بوضع باقة زهور تكريما للجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في القتال بشرق البلاد، واستعرض المدرعات الروسية التي تم الاستيلاء عليها في ساحة القديس ميخائيل بالعاصمة.

ونشرت الكثير من وسائل الإعلام تلك صورا لستولتنبرغ وسط كييف أمام نصب تذكاري لجنود سقطوا في المعارك. وتظهر الصور ستولتنبرغ منحني الرأس أمام النصب.

ولم يعلن القادة الأوكرانيون أو مسؤولو حلف شمال الأطلسي عن أي شيء يخص الزيارة بعد ولكن غالبا ما يعقد القادة الكبار الذين يزورون كييف محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

تأتي زيارة ستولتنبرغ في وقت حيوي مع دخول الغزو شهره الرابع عشر، وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير الاقتصاد الأوكراني.

وكان ستولتنبرغ دعا في وقت سابق هذا الشهر، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة للحلف تعقد في يوليو/تموز. وقال أيضا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سعى إلى إغلاق باب الناتو” لكنه “فشل”.