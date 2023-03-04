زيارة نادرة.. وزير الدفاع الروسي يجتمع بكبار قادته جنوب أوكرانيا

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة نادرة للقوات الروسية المتمركزة في أوكرانيا وقلد أفرادا بالجيش أوسمة واجتمع مع قادة كبار خلال الجولة، وذلك حسبما أفاد بيان ومقطعان مصوران أصدرتهما الوزارة اليوم السبت.

وزار كبار قادة الجيش الروسي الخطوط الأمامية في أوكرانيا مرات قليلة فقط منذ غزو عشرات الآلاف من القوات الروسية الدولة المجاورة العام الماضي فيما تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وقالت وزارة الدفاع في بيان منشور على تطبيق تليجرام للمراسلة إن شويغو “تفقد موقع القيادة الأمامي لأحد التشكيلات بالمنطقة العسكرية الشرقية في اتجاه جنوب دونيتسك”.

وظهر شويغو في مقطع مصور أصدرته وزارة الدفاع يقلد أفرادا بالجيش الروسي أوسمة ويتجول في بلدة مدمرة برفقة قائد المنطقة الكولونيل جنرال رستم مرادوف.

وفي المقطع المصور الثاني، الذي نشرته الوزارة في وقت لاحق اليوم السبت، ظهر شويغو وهو يرأس اجتماعا مع قادة كبار، من بينهم رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف والجنرال سيرجي سوروفيكين، أحد نواب جيراسيموف في الحملة على أوكرانيا.

وتعرض شويغو الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ 2012 لانتقادات حادة حول أدائه في الصراع من مؤيدين للحرب.

وفي الشهر الماضي اتهم يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر، التي تلعب دورا رئيسيا في الحرب على أوكرانيا، شويغو وآخرين “بالخيانة” لحجب إمدادات الذخيرة عن أفراد مجموعته.