زيارة نتنياهو تثير احتجاجات في نيويورك

أشخاص يشاركون في مظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء إلقائه كلمة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك، الولايات المتحدة، 26 سبتمبر 2025. رويترز

نظم آلاف المحتجين مسيرة في مدينة نيويورك اليوم الجمعة اعتراضا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمدينة من أجل إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأظهر مقطع مصور محتجين وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويرتدون الكوفية ويحملون لافتات كتب عليها “حرروا فلسطين” و”أوقفوا تجويع غزة” و”حظر الأسلحة الآن”.

وتجمع المحتجون في ميدان تايمز سكوير قبل التوجه إلى مقر الأمم المتحدة.

وهتفوا “لا يمكنك الاختباء يا نتنياهو، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية”.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ندد نتنياهو بالدول الغربية التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية. وغادر عدد كبير من المندوبين القاعة فور صعوده إلى المنصة.

وأثارت صور الفلسطينيين الجوعى حالة من الغضب الشديد إزاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في تشريد سكان القطاع بالكامل. ويصف عدد من خبراء حقوق الإنسان هذا الهجوم بأنه إبادة جماعية.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حليف نتنياهو، القيود المفروضة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وأمر باعتقال المحتجين وحاول ترحيلهم.