الأثنين 21 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 24 يناير 2022 |
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زيارة وفد طالبان إلى أوسلو تكلف النرويج ملايين الكرونات

منذ ساعتين
قيادة حركة طالبان

قيادة حركة طالبان

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نقلت وسائل إعلام نرويجية عن وزارة الخارجية أن استئجار طائرة خاصة حملت وفدا لحركة طالبان إلى أوسلو، كلّف الحكومة النرويجية 3.5 مليون كرونة، وهو ما يعادل 350 ألف يورو.‎

وقالت الوزارة بهذا الشأن: “إن تكلفة استئجار طائرة خاصة تبلغ نحو 3.5 مليون كرون”، مضيفة أن ذلك يمثل حوالي نصف المبلغ الإجمالي البالغ 7 ملايين كرونة، والذي من المتوقع أن تصل إليه تكلفة زيارة وفد طالبان إلى النروج بأكملها، بما في ذلك النفقات على الأمن والنقل والفنادق والاجتماعات.‎

وتعرض مجلس الوزراء النرويجي لانتقادات من قبل المعارضة على خلفية هذا الأمر، حيث وصف زعيم حزب التقدم، سيلفي ليستاوغ، دفع الحكومة لتكاليف الزيارة بأنه “استخدام غير معقول لأموال دافعي الضرائب النرويجيين”.‎

وكان وفد حركة طالبان قد وصل إلى أوسلو مساء يوم السبت الماضي بدعوة من الخارجية النرويجية. وسيشارك الوفد في الفترة من 23 إلى 25 يناير، في مشاورات بمشاركة ممثلين عن عدد من البلدان، بالإضافة إلى مختلف القوى الاجتماعية والسياسية الأفغانية.‎

ويرأس وفد حركة طالبان الذي يتكون من 15 شخصا، أمير خان متكي، وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة التي كانت الحركة شكلتها العام الماضي.‎

وشددت وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكين هويتفيلدت، على أن إجراء هذه المشاورات لا يعني الاعتراف بالحكومة المؤقتة لأفغانستان التي شكلتها حركة طالبان

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