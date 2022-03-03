الخميس 30 رجب 1443 ﻫ - 3 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلنسكي داعيًا الى مواصلة المقاومة: “الجنود الروس أطفال”

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 9:37 صباحًا
الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني

A A A
طباعة المقال

يواصل الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلنسكي” تشجيع قواته المسلحة، وضخ عصب القتال والدفاع عن الأراضي الاوكرانية. اذ خاطب الشعب الأوكراني، في تسجيل مصور صباح اليوم، مقدّما تقييمًا متفائلا للحرب.

واذ دعا الأوكرانيين إلى مواصلة المقاومة، قال زيلينسكي: “نحن شعب دمّر مخططات العدو خلال أسبوع. لن يحصلوا على سلام ولا طعام هنا. لن يكون لديهم هنا لحظة هدوء واحدة”.

وفيما لم يعلّق على ما إذا كان الروس استولوا على عدة مدن، منها خيرسون، أكّد ان وجود القوات الروسية في أي مكان هو وجود موقت وغير دائم وقال: “إذا ذهبوا (القوات الروسية) إلى مكان ما، فسيكون هذا بشكل مؤقت فقط. وسوف نطردهم”،معتبرا أن القتال يؤثر سلبا على معنويات الجنود الروس، الذين “يقتحمون متاجر البقالة ويحاولون العثور على شيء يأكلونه”.

كذلك، استخف زيلنسكي بقدرات الجيش الروسي بالقول: “هؤلاء ليسوا محاربي قوة عظمى. هؤلاء أطفال لا يستطيعون التمييز يتم استغلالهم”،كاشفَا ان عدد القتلى الروس وصل إلى نحو تسعة آلاف.

وختم قائلا: “أوكرانيا لا ترغب في أن تغطى شوارعها بجثث الجنود. اذهبوا إلى دياركم”.

    المزيد من أخبار العالم

    دبّابة روسية مدمّرة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الخارجية الروسية: حاولنا منع التصعيد والغرب لم يساعدنا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أزمة أدوية تلوح في الأفق داخل أوكرانيا.. “الصحة العالمية” تحذّر
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    قمة افتراضية بين بايدن وقادة اليابان وأستراليا والهند اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مروحية عسكرية روسية (أرشيفية)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالفيديو.. لحظة إسقاط عدد من المروحيات الروسية فوق نهر دنيبرو قرب كييف
    توقعات الطقس في لبنان
    مع بداية شهر آذار.. كيف سيكون الطقس؟
    نادين نسيب نجيم
    بالصورة: نادين نسيب نجيم من بين أقوى 3 نساء عربيات