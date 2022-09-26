زيلنسكي: دونيتسك أولوية لأوكرانيا لأنها هدف روسيا الأول

وصف الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” الوضع العسكري في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا بأنه صعب، وقال إنها “الهدف الأول” للبلاد لأنها هدف روسيا الأول.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: “الوضع في منطقة دونيتسك خطير للغاية.. نبذل قصارى جهدنا لاحتواء نشاط العدو. هذا هو هدفنا الأول الآن لأن دونباس لا تزال الهدف الأول للمحتلين”.

ومنذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في أواخر شباط، احتلت كل منطقة لوغانسك تقريبا وتتقدم ببطء عبر منطقة دونيتسك، وهما تشكلان منطقة دونباس.

هذا ويستعد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لضم نحو 15 بالمئة من الأراضي الأوكرانية رسميا، بعد إجراء استفتاءات في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية أو انفصاليون مدعومون من روسيا بشأن الانضمام إلى روسيا.

في هذا السياق، أكّد البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة مستعدة لتكبيد روسيا خسائر اقتصادية إضافية بالتعاون مع حلفاء أميركا إذا مضت موسكو قدمًا في ضم أجزاء من الأراضي الأوكرانية.

ومع ذلك، فإنه بعد فرض عقوبات صارمة على روسيا، لم يتبقَ الكثير من العقوبات الاقتصادية ما لم تتمكن الولايات المتحدة من حمل الصين والهند على الموافقة على وضع حد أقصى لأسعار الطاقة الروسية بشكل ما.

ومن الممكن أن يرسل الغرب أسلحة أكثر تطورًا إلى أوكرانيا.