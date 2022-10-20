زيلنسكي: قصف محطات الطاقة يهدف إلى تهجير الأوكرانيين

اعتبر الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” أنّ روسيا تهاجم محطات الطاقة الأوكرانية بهدف إجبار الناس على مغادرة ديارهم والتوجه غربًا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في وقت سابق هذا الأسبوع إن روسيا دمّرت بالفعل نحو ثلث محطات الكهرباء في بلاده، مما تسبّب في انقطاع الكهرباء والمياه مع اقتراب فصل الشتاء. وأمرت كييف بفرض قيود على استهلاك الطاقة على مستوى البلاد لأول مرة اليوم الخميس.

وتقول الأمم المتحدة إن 7.7 مليون أوكراني، أي ما يقرب من 19 بالمئة من تعداد السكان قبل الحرب، يعيشون الآن في أنحاء أوروبا بعد فرارهم في أعقاب الغزو في 24 شباط. وعانى بعض اللاجئين للعثور على وظائف بأجر مناسب.

وفي تصريحات عبر الفيديو أمام قمة للاتحاد الأوروبي، قال زيلنسكي: “تثير روسيا موجة جديدة من هجرة الأوكرانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “الإرهاب الروسي ضد منشآت الطاقة لدينا يهدف لخلق أكبر عدد ممكن من مشكلات الكهرباء والتدفئة لأوكرانيا خلال الخريف والشتاء هذا العام، حتى يتوجه المزيد من الأوكرانيين إلى الدول الأوروبية”.

وأشار الى أنه ردًا على ذلك، يتعين على الدول المتحالفة توفير المزيد من الأنظمة المضادة للطائرات وفرض عقوبات إضافية على إيران، التي تنتج بعض الطائرات المسيّرة التي تستخدمها موسكو.