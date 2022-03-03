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زيلنيسكي يدق ناقوس الخطر.. “لاتفيا وليتوانيا وإستونيا” هي الدول التالية!

3 - مارس - 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن سقوط بلاده في يد روسيا يعني أن دول البلطيق “ستكون التالية” وصولا “إلى جدار برلين”، داعيا الغرب إلى رفع الدعم العسكري لجيش بلاده.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي متوجها بحديثه لدول الغرب: “إن لم تملكوا القوة لإغلاق الأجواء، زودوني بالطائرات!”، مضيفا “إن محينا عن الوجود، لا قدر الله، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا… وصولا إلى جدار برلين ستكون التالية، صدقوني”.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه يريد التحدث إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأنها “الطريقة الوحيدة لوقف الحرب”.

وقال: “يجب أن أتحدث إلى بوتين .. لأنها الطريقة الوحيدة لوقف هذه الحرب”، مشيرا إلى أنه “منفتح” و”مستعد للتطرق إلى كل المسائل” مع نظيره الروسي.

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني، اليوم الخميس، وسط ما يبدو أنه فشل في التخطيط حتى الآن، حيث توقفت قوتها الهجومية الرئيسية منذ أيام على طريق سريع شمالي كييف وتوقفت عمليات اجتياح أخرى على مشارف مدن تتعرض لقصف شديد.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا ارتفع إلى أكثر من مليون. وسقط مئات القتلى من الجنود الروس والمدنيين الأوكرانيين، كما سقطت روسيا نفسها في عزلة لم يتعرض لها من قبل اقتصاد بهذا الحجم.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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