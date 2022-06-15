زيلينسكي يناشد الدول الغربية ضخ السلاح المتطور.. ويؤكد الخسائر شرقاً مؤلمة

العمليات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية تدخل يومها لـ 112، على وقع العديد من الخسائر التي تتكبدها القوات الاوكرانية، بالمقابل تساهم الدول الغربية بتلبية دعوات اوكرانية بأرسال الاسلحة والذخائر التي من شأنها مساعدتها لمواجهة الروس.

ولكن تشهد اوكرانيا اليوم على معركة حاسمة وجودية، في حين ان الخسائر القوات الاوكرانية كبيرة وفادحة، في شرق اوكرانية مقابل التقدم الملحوظ للقوات الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد جدد من خلال مناشدته الدول الغربية ضخ السلاح المتطور لبلاده، وقال في خطاب ألقاه فجر الأربعاء إن قوات بلاده تتكبد خسائر مؤلمة في قتالها ضد القوات الروسية في كل من مدينة سيفيرودونتسك ومنطقة خاركيف.

كما شدد على حاجتهم الآن ودون تأخير إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للدول الشريكة لتأخير تسليمها، وأوضح أن بعض الصواريخ الروسية تتفادى الدفاعات موقعة إصابات.

إلى ذلك، أكد أن “الخسائر شرقاً مؤلمة لاسيما في بلدة سيفيرودونتسك، حيث تدور أشرس المعارك”

إلا أنه شدد على وجوب الصمود والتماسك، معتبراً أن “هذا الأمر بالغ الأهمية في دونباس، لأنه كلما تكبد العدو المزيد من الخسائر، تراجعت قوته بما يحول دون مواصلة عدوانه”، وفق قوله.

وتابع قائلا هناك “خسائر مؤلمة أيضاً في منطقة خاركيف شرقي كييف، حيث تحاول روسيا تعزيز موقفها بعد أن دُفعت للتقهقر في الآونة الأخيرة.”، لافتاً إلى “مواصلة القتال، وبقوة”.

وكان حاكم اقليم لوغانسك، سيرهي هايداي أكد في وقت سابق أن لم تتمكن من عزل سيفيرودونتسك، على الرغم من سيطرتها على حوالي 80 بالمائة من المدينة وتدمير الجسور الثلاثة المؤدية إليها. وقال في مقابلة مع أسوشيتدبرس “”لا يزال هناك مجال لإجلاء الجرحى والتواصل مع الجيش الأوكراني والسكان المحليين”.

إلا أنه أقر بانسحاب القوات الأوكرانية من الضواحي الصناعية للمدينة بسبب ما وصفه بـ “سياسة الأرض المحروقة والمدفعية الثقيلة التي ينتهجها الروس”.

ولا يزال نحو 12000 شخص متواجدون في سيفيرودونتسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ مائة ألف نسمة، فيما يحتمي أكثر 500 من مدني في مصنع أزوت الكيماوي.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت سيطرت على العديد من المناطق في دونيتسك التي تشكل مع لوغانسك إقليم دونباس الشرقي، إلا أن المعارك اشتدت خلال الأسابيع الماضية بشكل عنيف في سيفيرودونينتسك.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها بنفس العام.