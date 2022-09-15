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زيلينسكي: أنظمة الدفاع الجوي أولوية لأوكرانيا

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2022 11:19 مساءً
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الخميس 15-9-2022) إن أنظمة الدفاع الجوي أولوية لبلاده في محاولتها لحماية مدنها وبلداتها من الضربات الروسية.

وتابع في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف، أن أوكرانيا لم تتلق ردا إيجابيا بعد من إسرائيل على إمكانية تزويدها بأنظمة دفاع جوي.

وأضاف زيلينسكي أن ألمانيا والولايات المتحدة وعدتا من قبل بتزويد بلاده بهذه الأنظمة، لكنها لم تصل إلى أوكرانيا بعد.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الأوكرانية تواصل إحكام قبضتها على المناطق المحررة حديثا في منطقة خاركيف أوبلاست.

وأضافت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية على تويتر أن القوات الروسية انسحبت بشكل كبير من المنطقة الواقعة غرب نهر أوسكيل.

وتابعت قائلة إن العتاد عالي القيمة الذي تخلت عنها القوات الروسية المنسحبة يتضمن معدات أساسية في أسلوب الحرب الروسي الذي يركز على المدفعية.

    المصدر :
  • رويترز

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