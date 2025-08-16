زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى سلام حقيقي وليس لتوقف مؤقت للهجمات الروسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت “إن كييف بحاجة إلى سلام حقيقي ودائم، وليس مجرد فترات هدوء مؤقتة بين الهجمات الروسية”.

وأضاف عبر منصة إكس عقب اتصال هاتفي مع قادة أوروبيين “يجب ضمان الأمن بشكل موثوق وعلى الأمد الطويل، بمشاركة كل من أوروبا والولايات المتحدة”.

وأكد زيلينسكي أن القضايا المتعلقة بالأرض لا يمكن حلها إلا مع أوكرانيا.

وفي سياقٍ متصل، انتهت قمة ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين “بضجيجٍ هائل” رغم إقرارهما “بفشلهما” في التوصل إلى أي اتفاقات بشأن كيفية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقد بدأت القمة بترحيب حار وتحليق جوي لطائرات صاخبة فوق قاعدة عسكرية أميركية في ولاية ألاسكا.

وبعد حوالي ساعتين ونصف الساعة من المحادثات في قاعدة “إلمندورف ريتشاردسون” المشتركة في أنكوريج، ظهر الرجلان أمام الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك، لكنهما لم يتلقيا أي أسئلة ولم يستمر أكثر من 15 دقيقة.

وبدت تصريحات ترامب وبوتين في المؤتمر قاصرة على التعليقات الدبلوماسية التقليدية، ولم تتضمن كلمتاهما أي نتائج ملموسة، ولم يُقدما أي اختلاف يُذكر عن تعليقاتهما السابقة بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب “لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، وتم الاتفاق على العديد من النقاط، ولم يتبقَّ سوى القليل جدا. لم نصل إلى هناك، لكن لدينا فرصة جيدة جدا للوصول”.

من جهته، شكر بوتين ترامب على استضافة الاجتماع، واقترح ضاحكا أن تكون المرة المقبلة التي يجتمع فيها الرجلان في موسكو، فقد قال ترامب “ربما أراك مجددا قريبا جدا”، فأجابه الرئيس الروسي باللغة الإنجليزية “المرة المقبلة في موسكو”، ورد عليه ترامب “هذا أمر مثير للاهتمام. سأتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ذلك، لكنني أرى أنه ممكن الحدوث”.

وأشاد بوتين بنبرة ترامب “الودية” التي اتسمت بها المحادثات، إذ لم يتحدث ترامب علنا عن مقتل مدنيين أوكرانيين في الهجمات الروسية، وأيضا لتفهمه “أن لروسيا مصالحها الوطنية الخاصة”.

كما أشاد بوتين، الذي تحدث أولا بعد انتهاء الاجتماع، بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وروسيا (والاتحاد السوفياتي السابق)، متذكرا المهام المشتركة التي قام بها البلدان أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين إنه ينبغي على موسكو وواشنطن “طي صفحة الماضي”، بعد أن وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

وسعيا منه لاستمالة ترامب ومساعديه قال الرئيس الروسي إن الولايات المتحدة وروسيا لهما “قيم مشتركة”، كما أشار إلى أن ترامب كرر مرارا وتكرارا أن حرب أوكرانيا ما كانت لتحدث لو فاز في انتخابات 2020. وتابع الرئيس الروسي “أعتقد أن هذا كان سيحدث”.

وقال بوتين “نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه الطريق إلى السلام في أوكرانيا، ونتوقع أن تعي كييف والعواصم الأوروبية كل هذا بطريقة بنّاءة وألا تخلق أي عقبات”. وحذرها أيضا من أي “محاولات لتعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية”.

دخول وخروج

كان ترامب قد دخل القمة قائلا إن هناك احتمالا بنسبة 25% لفشلها، وإنها كانت تهدف إلى أن تكون “اجتماعا تمهيديا”، وكان يأمل في إقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، أو على الأقل الظفر بالتزام من روسيا بالدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

بدلا من ذلك أقر ترامب بـ”أننا لم نصل إلى هناك تماما”، وقال إنه سيتشاور مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الخطوات المقبلة.

وقال ترامب إنه وبوتين “أحرزا تقدما ملحوظا نحو هدف إنهاء الصراع”، لكنه لم يُفصّل ما يستلزمه ذلك، واضطر للاعتراف بأنهما لم يتمكنا من سد فجوات جوهرية.

وأضاف ترامب “أعتقد أننا عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية. لم نصل إلى هناك تماما، لكننا أحرزنا بعض التقدم، لذا، لا اتفاق حتى يتم التوصل إلى اتفاق”.

وفي محادثة لاحقة مع قناة “فوكس نيوز”، لم يُقدّم ترامب أي تفاصيل أخرى حول مناقشاته مع بوتين. وقال للقناة الأميركية إن نصيحته إلى زيلينسكي هي أن يعقد صفقة.

وأوضح أنه ناقش مع بوتين قضايا عدة، من بينها الضمانات الأمنية وتبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا، وأكد أن الأطراف قريبة من إبرام اتفاق، لكنه شدد على أن قبول القرار سيعود لأوكرانيا في نهاية المطاف.