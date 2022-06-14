زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة الآن إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن قوات بلاده تتكبد خسائر مؤلمة في القتال ضد القوات الروسية في كل من مدينة سيفيرودونتسك ومنطقة خاركيف.

وأضاف في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى أسلحة حديثة مضادة للصواريخ، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للدول الشريكة لتأخير تسليمها. وقال إن بعض الصواريخ الروسية تتفادى الدفاعات موقعة إصابات.

وتقول أوكرانيا إن قواتها لا تزال تحاول إجلاء المدنيين من سيفيرودونتسك بعد أن دمرت روسيا آخر جسر يؤدي إلى المدينة في أحدث مرحلة في معركة مستمرة منذ أسابيع في منطقة دونباس التي تسعى موسكو للسيطرة عليها.

وقال زيلينسكي “تقع أشرس المعارك، كما في السابق، في سيفيرودونتسك وغيرها من البلدات والمجتمعات المجاورة. الخسائر مؤلمة للأسف”.

وأضاف “لكن علينا أن نتماسك- فهو أمر بالغ الأهمية في دونباس. فكلما تكبد العدو المزيد من الخسائر هناك، تراجعت قوته بما يحول دون مواصلة عدوانه”.

ومضى يقول إن أوكرانيا تشهد أيضا “خسائر مؤلمة” في منطقة خاركيف شرقي كييف، حيث تحاول روسيا تعزيز موقفها بعد أن دُفعت للتقهقر في الآونة الأخيرة. وقال “المعارك مستمرة هناك وعلينا مواصلة القتال، والقتال بقوة”.