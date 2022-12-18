زيلينسكي: أوكرانيا تستعد لجميع السيناريوهات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن حماية حدود بلاده “أولوية دائمة” وإن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها روسيا البيضاء.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو “حماية حدودنا، مع كل من روسيا وروسيا البيضاء، أولويتنا الدائمة… ونحن نستعد لجميع السيناريوهات الدفاعية المحتملة”.

وتأتي تصريحات زيلينسكي عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى روسيا البيضاء وسط حديث عن هجوم محتمل جديد قد تشنه موسكو وتوقعات بأنه قد ينطلق من روسيا البيضاء.

وفي خطابه، وجه زيلينسكي نداء جديدا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة. وذكر أن قواته تسيطر على بلدة باخموت في الشرق حيث تدور معارك من بين الأعنف في البلاد.

زيارة نادرة لبوتين

قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة نادرة ومفاجئة لمقر مركز العمليات الخاص بالحرب الأوكرانية واجتمع مع كبار ضباط الجيش، في خطوة اعتبرتها صحيفة “نيويورك تايمز” إشارة إلى تحول من موقفه العام الذي يتسم بعدم التدخل إلى حد كبير، إلى دور أكثر نشاطًا في التخطيط للحرب.

وكان الكرملين صرح أمس في بيان بأن بوتين زار، الجمعة، المقر العسكري في مكان لم يكشف عنه، كما أنه ترأس اجتماعا عامّا مع كبار الضباط الروس وعقد اجتماعات منفصلة مع قادة مختلفين.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه نظرًا لأن الحملة العسكرية الروسية عانت من سلسلة من “نكسات مؤلمة ومحرجة”، فقد نأى بوتين بنفسه عن الأخطاء الفادحة لجنرالاته لأنه لا يرغب في ربط نفسه بالهزيمة، مشيرة إلى أن الزعيم الروسي طالما حافظ على هدوئه.