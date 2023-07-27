زيلينسكي: أوكرانيا تستعيد قرية ستارومايورسكي في الجنوب الشرقي

أعلن جندي في مقطع مصور ” (الجنود) في اللواء 35 ووحدة الدفاع الإقليمي ’آريي’ أنجزوا مهمتهم وحرروا قرية ستارومايورسكي. المجد لأوكرانيا!”.

وتقع القرية إلى الجنوب من مجموعة مستوطنات صغيرة استعادت أوكرانيا السيطرة عليها خلال هجوم مضاد بدأته في أوائل يونيو حزيران ضد القوات الروسية التي تسيطر على أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار بينما كانت تعلن عن تحرير قرية ستارومايورسكي “(الجنود) المدافعون عنا يواصلون الآن تطهير المستوطنة”.

وقال أولكسندر كوفالينكو، وهو محلل عسكري أوكراني ، إنه يتعين على القوات الأوكرانية الآن الوصول إلى قرية أخرى وهي ستاروملينفكا، والتي تقع على بعد أقل من 5 كيلومترات.

وأضاف في حديث لقناة آربي سي “إنها حقا بمثابة معقل للمحتلين الروس، إنها تمثل ذروة الخط الدفاعي الثاني في هذا الموقع”.

وقال “لذا فإن العملية منطقية تماما. عليك أولاً أن تستعيد قرية ستارومايورسكي، والقيام بتثبيت الأجنحة والتقدم إلى الخط الثاني، حيث ستنخرط المجموعات الهجومية الرئيسية في تحقيق الاختراق”.

والقوات الروسية متحصنة بشكل كبير في الجنوب الذي يمثل أهمية استراتيجية حيث أعدت شبكة مترامية الأطراف من الخنادق وحقول الألغام والخنادق المضادة للدبابات وخطوط متاريس من “أسنان التنين” الدفاعية.