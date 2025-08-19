زيلينسكي: أوكرانيا تعمل على ضمانات أمنية وستواصل المناقشات اليوم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “إن كييف تعمل على محتوى الضمانات الأمنية التي تسعى بلاده للحصول عليها من الحلفاء، وإن المحادثات ستستمر بين القادة اليوم الثلاثاء”.

وأضاف أن “مستشاري الأمن القومي أيضا على اتصال دائم الآن. ستكون هناك ضمانات أمنية”.

وفي سياقٍ متصل، قال فيتالي ماليتسكي رئيس بلدية مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا اليوم، إن روسيا هاجمت المدينة بطائرات مسيرة خلال الليل ووصف ذلك بأنه دليل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام.

جاء الهجوم بعد يوم من لقاء ترامب مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين في واشنطن حيث أكد ترامب أن بلاده ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب.

وذكر ترامب أمس الاثنين بعد الاجتماع أنه تحدث هاتفيا مع بوتين وبدأ الترتيب للقاء بينه وبين زيلينسكي، يعقبه قمة ثلاثية تجمعهم بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال ماليتسكي، رئيس بلدية المدينة الواقعة في منطقة بولتافا “في الوقت الذي كان بوتين يؤكد فيه لترامب عبر الهاتف أنه يسعى للسلام، وعندما كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي يجري محادثات في البيت الأبيض مع قادة أوروبيين بشأن السلام العادل، شن جيش بوتين هجوما ضخما آخر على كريمنشوك”.

وأضاف “رأى العالم مرة أخرى أن بوتين لا يريد السلام، بل يريد تدمير أوكرانيا”.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن هذا الهجوم كان الأعنف منذ بداية أغسطس آب، إذ أطلقت روسيا 270 مسيرة و10 صواريخ.

وقال حاكم بولتافا فولوديمير كوهوت إن الهجوم ألحق أضرارا بمبانٍ إدارية تابعة لشركة محلية مشغلة للبنية التحتية للطاقة.

وأضاف “لحسن الحظ لم تقع إصابات”، وأشار إلى أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 1500 وحدة سكنية و119 وحدة تجارية في حي لوبني.

وقال فياتشيسلاف تشاوس حاكم منطقة تشيرنيهيف إن هجوما بطائرات مسيرة شنته روسيا صباح اليوم الثلاثاء ألحق أضرارا بالبنية التحتية وتسبب في انقطاع الكهرباء عن أجزاء من شمال المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من روسيا.

وأعلنت روسيا اليوم الثلاثاء أن هجوما بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا ليلا أشعل حرائق في منشأة تقوم بتكرير النفط وأصاب سقف مستشفى في منطقة فولجوجراد الروسية.