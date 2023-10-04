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زيلينسكي: أوكرانيا ستبذل قصارى جهدها لتحقيق النصر ضد روسيا

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن أوكرانيا ستبذل قصارى جهدها لتحقيق النصر في حربها ضد روسيا، وتهدف إلى تجاوز فصل الشتاء دون فقد زمام المبادرة في ساحة المعركة.

وقال لقناة سكاي تي.جي24 الإيطالية متحدثا عبر مترجم “هناك إرهاق لكننا سنبذل قصارى جهدنا للنصر على عدونا، وسيستمر هجومنا المضاد، حتى ولو ببطء لصد العدو”.

وأضاف أن بلاده تلمس دعم الولايات المتحدة في “هذه الأوقات الصعبة للغاية” وهي مقتنعة بأن هذا الدعم سيستمر في المستقبل.

من جهة ثانية دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حلفاء بلاده إلى تزويد أوكرانيا بالوسائل اللازمة لمساعدتها على الانتصار في الحرب ضد روسيا.

وقال في مؤتمر لحزب المحافظين الأربعاء “إذا أعطينا الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الأدوات اللازمة، فسوف ينهي الأوكرانيون المهمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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