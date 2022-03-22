زيلينسكي: أوكرانيا على وشك النجاة من الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبرلمان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده على وشك النجاة من الحرب مع القوات الروسية التي حذر من أنها تريد أن تشق طريقها إلى بقية أوروبا.

وأضاف “بالنسبة للقوات الروسية، أوكرانيا هي البوابة لأوروبا، التي ترغب في اقتحامها، لكن يجب عدم ترك الفرصة للهمجية”.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأوكراني، عبر موقع تويتر إنه تحدث مع البابا فرنسيس ويرحب بأن يلعب البابا دور وساطة مع روسيا.

وانتقد البابا روسيا ضمنيا ووصف الصراع في أوكرانيا بأنه “مذبحة لا معنى لها” وغير مبررة.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر “أخبرت قداسته بالوضع الإنساني الصعب وبغلق القوات الروسية ممرات الإنقاذ. نقدر دور الوساطة الذي سيلعبه البابا لإنهاء المعاناة الإنسانية”.

ورفضت أوكرانيا اليوم الثلاثاء إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل تسليم مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي أوكرانيا، في حين قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إن القوات التابعة له تتقدم بنجاح من حي إلى آخر، مضيفا أن السيطرة على المدينة باتت قريبة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد؛ وأضافت أنه تم إبلاغ ذلك للجانب الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسيّة دعت السلطات الأوكرانية إلى إلقاء أسلحتها، وطالبت “بردّ مكتوب” على إنذارها هذا قبل الساعة الخامسة من صباح أمس الاثنين، من أجل حماية السكان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول.