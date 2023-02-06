زيلينسكي: أوكرانيا قريبة من الشعب التركي ومستعدون للمساعدة بعد الزلزال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للشعب التركي “الصديق” في أعقاب الزلزال الذي هز البلاد في وقت سابق، الاثنين.

وأضاف زيلينسكي على تويتر “صُدمت من أنباء مقتل وجرح مئات الأشخاص نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا”.

وأضاف “نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة”.

ز) – ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل المئات إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال إردم، وهو من سكان مدينة غازي عنتاب التركية القريبة من مركز الزلزال “لم أشعر أبدا بأي شيء كهذا خلال الأربعين عاما التي عشتها”.

وأعلنت وكالة مكافحة الكوارث التركية أن 76 شخصا قتلوا وأصيب 440 بينما سارعت السلطات بإرسال فرق إنقاذ وطائرات إمدادات إلى المنطقة المتضررة، بينما أطلقت “إنذارا من المستوى الرابع” يستدعي مساعدة دولية.

وقال مكتب الرئيس رجب طيب أردوغان في بيان إن الرئيس تحدث هاتفيا مع حكام ثمانية أقاليم متضررة لجمع معلومات عن الوضع وجهود الإنقاذ. وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن أكثر من 200 شخص قتلوا وأصيب العشرات معظمهم في محافظات حماة وحلب واللاذقية حيث هدمت العديد من المباني.

وأعلن معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية في تصريح للتلفزيون الرسمي “ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة”.