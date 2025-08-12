زيلينسكي: أوكرانيا لن تسحب قواتها من دونباس

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أنه لن يقبل بأي اقتراح روسي يقضي بسحب القوات الأوكرانية من إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يحرم كييف من خطوط دفاعها ويمهد الطريق أمام موسكو لشن المزيد من الهجمات.

وقال زيلينسكي في تصريحات للصحفيين إنه يجب عدم مناقشة القضايا المتعلقة بالأراضي إلا بعد موافقة روسيا على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من هذه المناقشة.

تأتي تصريحات زيلينسكي قبل القمة المقررة يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأكد زيلينسكي مجددا ضرورة إشراك أوكرانيا في أي محادثات تتعلق بأراضيها. وكان ترامب قد أشار إلى أن أي اتفاق سلام محتمل قد يشمل تبادل أراض.

وقال زيلينسكي إن الاقتراح الروسي يقضي بوقف تقدم القوات الروسية في مناطق أوكرانية أخرى مقابل سحب كييف لقواتها من إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، والذي يضم منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا لا تزال تسيطر على حوالي 30 بالمئة من منطقة دونيتسك، أي حوالي تسعة آلاف كيلومتر مربع، ولديها خطوط دفاعية محصنة بشدة وتسيطر على مرتفعات استراتيجية هناك.

وأوضح أن أي انسحاب من شأنه أن يُشكل منصة انطلاق لهجمات روسية جديدة.

وقال زيلينسكي “سيكون لدى بوتين طريق مفتوح إلى منطقتي زابوريجيا ودنيبرو، وكذلك نحو خاركيف. لا يمكن فصل قضية الأراضي عن الضمانات الأمنية”.