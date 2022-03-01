زيلينسكي: إذا سقطت أوكرانيا فإن القوات الروسية ستكون على حدود حلف الناتو

وضعت أوكرانيا شرطا للعودة مجددا إلى ثاني جولات المفاوضات مع روسيا بشأن الصراع الدائر بين البلدين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يجب وقف إطلاق النار بشكل كامل أولًا قبل العودة لطاولة المفاوضات.

ووجه الرئيس الأوكراني حديثه إلى الدول الأوروبية قائلا: “إذا سقطت أوكرانيا فإن القوات الروسية ستكون على حدود حلف شمال الأطلسي”

وشدد على ضرورة أن يتصرف الشركاء بسرعة، مشيرا إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بادين بأن الوقت ليس مناسبا لفرض منطقة حظر طيران.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن مقترح فرض منطقة حظر طيران على بلاده لا يهدف إلى جر دول حلف شمال الأطلسي إلى حرب.

ونوه الرئيس الأوكراني إلى أنه إذا كان الشركاء في إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي لا يريدون أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي فنحن بحاجة إلى ضمانات أمنية.

وأشار إلى أن تنفيذ الضمانات الأمنية لا بد أن يكون ملزما قانونا.

وقد أعلن مصدر روسي،الثلاثاء، إجراء جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية غدا الأربعاء، فيما تستمر العمليات العسكرية حتى اللحظة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المصدر قوله إن من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية غدا الأربعاء.

يأتي ذلم بعد الجولة الأولى من المفاوضات، التي جرت الإثنين ولم تسفر عن نتائج ملموسة، فيما قال الجانبان إنهما سيجتمعان مرة أخرى في الأيام المقبلة.

كما جاء الإعلان عن الجولة الثانية، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تجري محادثات مع حلفائها بشأن دعم دفاعاتها الجوية.

وجاء ذلك في معرض رد الوزير الأوكراني على سؤال بشأن ما إذا كان حلف شمال الأطلسي سيقيم منطقة حظر طيران لمساعدة أوكرانيا بعد الغزو الروسي.