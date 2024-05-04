زيلينسكي: إسقاط طائرة روسية من طراز سو-25 في شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية أسقطت مقاتلة روسية من طراز سو-25 فوق منطقة دونيتسك في شرق البلاد، اليوم السبت 4 أبريل/مايو 2024.

وأضاف في خطابه المسائي المصور “من المهم أن نكون شديدي التركيز هذه الأيام… نوجه إشادة خاصة إلى مقاتلي اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 لإسقاطهم اليوم طائرة روسية أخرى من طراز سو-25 في منطقة دونيتسك”.

ولم يقدم زيلينسكي مزيدا من التفاصيل عن الحادث الذي لم يتسن لرويترز التحقق من صحته حتى الآن.

ودونيتسك واحدة من أربع مناطق أوكرانية قالت روسيا إنها ضمتها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس الجمعة إن موسكو سيطرت على 547 كيلومترا مربعا من الأراضي التي ضمتها هذا العام.