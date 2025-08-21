زيلينسكي: إصابة 15 في هجوم روسي على منشأة مدنية أمريكية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن 15 شخصا أصيبوا جراء هجوم روسي على منشأة مدنية أمريكية في منطقة زاكارباتيا الأوكرانية.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام “حتى الآن، لم تبد موسكو أي إشارة على عزمها الانخراط في مفاوضات جادة لوضع حد لهذه الحرب. الضغط مطلوب. وكذلك العقوبات والرسوم الصارمة”.

من جهته قال أندريه سيبيها وزير الخارجية الأوكراني اليوم إن روسيا استهدفت خلال الليل مصنعا أمريكيا للإلكترونيات في غرب أوكرانيا مما تسبب في أضرار جسيمة وسقوط قتلى ومصابين.

ونشر الوزير على موقع إكس “منشأة مدنية بالكامل لا علاقة لها بالدفاع أو الجيش”.

وأضاف “هذا ليس الهجوم الروسي الأول على شركات أمريكية في أوكرانيا بعد ضربات سابقة استهدفت مكاتب بوينج في كييف في وقت سابق من هذا العام وهجمات أخرى”.

وذكر أن روسيا استخدمت مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الأسرع من الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز في الهجمات التي شنتها على أنحاء البلاد.