الأحد 26 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 10 ديسمبر 2023 |
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زيلينسكي إلى الأرجنتين في محاولة لكسب دعم دول جنوب العالم

منذ 39 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت، إلى أنّه في طريقه إلى الأرجنتين لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب خافيير ميلي اليوم الأحد، في أول محطة لجولته في أميركا الجنوبية.

وستركز زيارة زيلينسكي، التي أعلن عنها على تطبيق تلغرام، على مسعى أوكرانيا طويل الأمد لكسب دعم دول جنوب العالم في الحرب المستمرة منذ 21 شهرًا مع روسيا.

ويأمل الرئيس الأوكراني في عقد “قمة للسلام العالمي” تروج لخطة سلام تستند إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا والاعتراف بحدودها ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتحاول كييف بناء علاقات مع حكومات في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، لكن دعمها لإسرائيل يخالف مواقف بعض هذه الدول.

وستقرر قمة للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إذا كان سيتم بدء محادثات مع أوكرانيا ومولدوفا، وفقًا لتوصيات المفوضية الأوروبية، بخصوص طلبهما الحصول على عضوية الاتحاد.

ويتعين أن يتم اتخاذ القرار بإجماع الدول الأعضاء.

    المصدر :
  • رويترز

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