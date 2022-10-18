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زيلينسكي: استخدام طائرات إيرانية المسيرة يثبت إفلاس روسيا عسكرياً

منذ 56 ثانية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الثلاثاء 18-10-2022) إن اعتماد روسيا على طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية يكشف أن روسيا أفلست سياسيا وعسكريا.

وأضاف أن استخدام الأسلحة الإيرانية بمثابة اعتراف من موسكو بفشلها رغم إنفاق الكثير من مواردها المالية لتمويل صناعة الدفاع في الاتحاد السوفيتي وما بعده على مدى عقود.

وتقول أوكرانيا إن الهجمات الروسية الأخيرة على بنيتها التحتية اعتمدت على طائرات “انتحارية” إيرانية الصنع من طراز شاهد-136.

وتنفي إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكن واشنطن تقول إن ذلك غير صحيح. وقال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه ليس لديه معلومات عما إذا كانت طائرات “انتحارية” إيرانية قد استخدمت أم لا.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة خلال الليل ” فلنضع في اعتبارنا أن حقيقة أن روسيا طلبت المساعدة من إيران هو اعتراف من الكرملين بأنها أفلست من الناحية العسكرية والسياسية.

“لعقود من الزمان، أنفقوا مليارات الدولارات على تطوير مجمعهم الصناعي العسكري. وفي النهاية، استنجدوا بطهران من أجل الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بدائية للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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