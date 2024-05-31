زيلينسكي: استخدام كييف أسلحة غربية في شن هجمات داخل روسيا "مسألة وقت"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 31-5-2024) إن استخدام كييف أي سلاح غربي في مهاجمة روسيا “مسألة وقت”.

وتزيد كييف، الأقل من حيث التسليح والأفراد في ساحة المعركة، من ضغوطها على حلفائها الغربيين لتتمكن من تنفيذ ضربات هجومية على أهداف للجيش داخل روسيا لتعزيز قدرتها على ردع التقدم الروسي.

وقال زيلينسكي للصحفيين خلال زيارة إلى ستوكهولم “أعتقد أن استخدام أي أسلحة، أقصد أسلحة غربية، على أراضي روسيا مسألة وقت. وإذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك سلام عادل”.

وشددت كييف على ضرورة استخدام أسلحة مقدمة من الغرب لشن هجمات داخل روسيا في وقت تصد فيه أوكرانيا التقدم الروسي في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على السماح لكييف بمهاجمة أهداف عسكرية داخل روسيا تقدم الدعم للهجوم في منطقة خاركيف.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا “تلقت رسالة من الجانب الأمريكي في الصباح الباكر” اليوم الجمعة تكشف عن “خطوة إلى الأمام” في الدفاع عن سكان القرى القريبة من الحدود مع روسيا. ولم يفصح عن معلومات إضافية حول الاتصالات مع الولايات المتحدة.

وذكر زيلينسكي أنه لا يعرف القيود المحتملة المتعلقة باستخدام طائرات إف-16 المقاتلة المنتظرة منذ وقت طويل، لكنه حث على العدالة، قائلا إن أوكرانيا ينبغي أن تتمكن من الرد على الهجمات الروسية.