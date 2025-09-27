السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
زيلينسكي: استلمنا منظومة باتريوت من إسرائيل

منذ ساعتين
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن بلاده استلمت منظومة باتريوت من إسرائيل وإنه جرى نشرها بالفعل مضيفا أن أوكرانيا ستستلم منظومتين أخريين هذا الخريف.

وأضاف زيلينسكي أن مسؤولين من الحكومة سيزورون الولايات المتحدة في نهاية سبتمبر\أيلول أو مطلع أكتوبر تشرين الأول لإجراء محادثات حول الاقتصاد والأسلحة.

وزار زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إنه أطلع ترامب على “رؤية معينة لما يمكن القيام به” للرد على تصرفات روسيا، متوعدا بالرد إذا تسببت موسكو في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا.

وأضاف أن 92 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى بولندا وأن بلاده أسقطتها.

  • رويترز

